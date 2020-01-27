В Ставрополе девушка станцевала в купальнике в заснеженном фонтане

В Ставрополе местная жительница устроила танцы в ярком купальнике на снегу.

Как сообщается, девушка является местным блогером-визажистом с более чем 20 тысячами подписчиков. Видеозапись с её танцем была опубликована на её странице в Instagram.

В кадре девушка, облачённая в ярко-зелёный слитный купальник и зимние ботинки, исполняет танцевальные элементы, напоминающие тверк, на фоне мерцающих огней фонтана на Крепостной горе. В подписи блогерша указала, что она «самая горячая львица в центре города», также шутливо сообщив, что её снимали на телефоны все окружающие.

В комментариях мнения пользователей Сети по поводу происходящего были противоположными. Одни считают, что девушка совершила смелый поступок, другие — крайне бесстыдный и глупый.