В США во время выступления скончался исполнитель фолк-рока Дэвид Олни

Во Флориде на фестивале авторских песен скончался американский певец фолк-рока Дэвид Олни.

Инцидент произошёл 18 января в Санта-Роза-Бич. Как сообщается, во время исполнения третьем песни 71-летний певец, сидящий на стуле с гитарой, почувствовал себя плохо, извинился перед всеми и закрыл глаза. Остальные музыканты, а также зрители, поначалу посчитали, что Олни собрался немного отдохнуть, и не сразу заподозрили неладное.

Из-за этого необходимая помощь была оказана не сразу. Как сообщается, исполнителя пытались привести в чувство до прибытия «скорой помощи», однако действия оказались безрезультатными и певец скончался. Причина его смерти в настоящее время неизвестна, по предварительной версии, дело в сердечном приступе.