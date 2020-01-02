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В США в новогоднюю ночь более 10 человек погибли в перестрелках

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Согласно информации издание USA Today, в США из-за стрельбы, произошедшей в новогоднюю ночь, погибло более десяти человек в разных штатах страны. Боль

Согласно информации издание USA Today, в США из-за стрельбы, произошедшей в новогоднюю ночь, погибло более десяти человек в разных штатах страны.

Большая часть стрельбы со смертельным исходом произошла в развлекательных заведения. Так, в штатах Техас и Флорида стрельба в ночных клубах и барах привела к гибели четырёх человек, по двое в каждом штате. Ещё четыре погибли в штате Миссури, а стрельба в штатах Пенсильвания и Айова привела к гибели ещё троих человек.

Также сообщается о семерых пострадавших из-за стрельбы в баре штата Виргиния.

Как сообщили авторы статьи, таким образом был завершён «рекордный» 2019 год — за прошедший год в США более 210 человек погибли более чем в 40 массовых убийствах, что больше, чем в любой год за последние 50 лет.

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