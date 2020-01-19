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В США обнаружены останки древнейших лесов на Земле

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Исследователям удалось обнаружить в окрестностях штата Нью-Йорк следы наиболее древних лесов на планете Земля. Эту удивительную находку палеонтологи с

Исследователям удалось обнаружить в окрестностях штата Нью-Йорк следы наиболее древних лесов на планете Земля.

Эту удивительную находку палеонтологи смогли сделать на горном хребте Катскилл, расположенном в юго-восточной области региона. При обследовании одного из местных карьеров ученые обнаружили останки рыбы, жившей в позднем девоне. Это означало, что в прошлом данные места находились под водой.

Специалисты продолжили проводить раскопки, и в результате нашли осадочные породы, которые сохранили в себе корни древних растений. Возраст данной находки составил почти 386 000 000 лет. Отмечается, что эти деревья могли существовать здесь еще до лесов, образовавшихся в каменноугольный период.

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