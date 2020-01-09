В Сланцах произошла массовая потасовка из-за взорванной под окном петарды

Во вторник, 7 января, в Сланцах произошла массовая потасовка из-за подорванной под окном жилого дома петарды. Местные правоохранители возбудили уголовное дело по факту драки.

Представители полиции отмечают, что примерно в полшестого вечера они получили сообщение о том, что на улице Свердлова случилась драка. Стражи правопорядка тут же выехали на место инцидента. Они выяснили, что в пять часов вечера четверо неизвестных парней взорвали петарды возле окна многоквартирного дома, а потом подрались с его жильцами.

Уже через двадцать минут после приезда наряды ГИБДД задержали двух подозреваемых, которыми оказались ранее судимые местные жители, не имеющие постоянного места работы. Позднее появилась информация, что двое участников драки были доставлены в больницу с разными травмами.