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В Сети появился анонс ожидаемого в сентябре Huawei Mate 40

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Осенью 2019 года компания Huawei презентовала флагманы серии Mate 30. Сейчас фанаты в нетерпении ожидают модель P40, которую должны представить весной

Осенью 2019 года компания Huawei презентовала флагманы серии Mate 30. Сейчас фанаты в нетерпении ожидают модель P40, которую должны представить весной, и Mate 40, ожидаемую осенью.

Так как до презентации ещё около девяти месяцев, какая-либо точная информация о Mate 40 отсутствует. Тем не менее, в Сети появились рендерные изображения устройства.

Согласно этим изображениям, смартфон получил безрамочный экран, почти как у Mate 30 Pro. Рамки вверху и внизу экрана практически не заметны, а фронтальную камеру и вовсе не разглядеть. Основная же камера получит пять модулей, оформление которых напоминает Mate 20.

Кроме того, по более ранней информации, Mate 40 станет первым устройством, созданном на фирменной операционной системе компании — Harmony OS.

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