В Сети появились подробности о «Русском Прадо» от УАЗ

В 2020 году Ульяновский автозавод собирается выпустить внедорожник, который уже окрестили «Русским Прадо».

Новый автомобиль призван стать бюджетной заменой Toyota Land Cruiser Prado. Анонс выпуска автомобиля был совершён в начале апреля 2019 года, когда о нём сообщил Вадим Швецов. «Русский Прадо» будет построен на платформе, которую в будущем используют для семейства автомобилей. Также отмечалось, что стоимость автомобиля составит около 1,5 миллиона рублей.

Дизайн держится в секрете. Согласно предположениям, передняя часть будет более безопасной для пешеходов, задняя дверь будет открываться вверх, также с неё уберут запасное колесо. Судя по некоторым изображениям, автомобиль будет иметь светодиодные фары и фонари, огибающие корпус и заходящие на боковину.

Автомобиль получит новые салон и центральную консоль, а также такие новинки, как электронный голосовой помощник или электроподъёмники стёкол. Кроме того, он сохранит рамную конструкцию.

В более доступной комплектации автомобиль получит 2,3-литровый бензиновый турбомотор с мощностью в 150 и 180 л.с. и пятиступенчатую «механику». За дополнительную плату можно будет выбрать шестидиапазонный «автомат».

В августе 2020 года на Московском автосалоне должна состояться официальная презентация «Русского Прадо», а продаж стоит ожидать в сентябре-октябре.