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В Сети появились новые фото похудевшей на 45 килограмм певицы Адель

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Папарацци подкараулили на улице певицу Адель, направляющуюся к своему автомобилю, и сумели запечатлеть, как она изменилась после похудения. Как сообща

Папарацци подкараулили на улице певицу Адель, направляющуюся к своему автомобилю, и сумели запечатлеть, как она изменилась после похудения.

Как сообщается, 31-летняя певица, благодаря диете и упражнениям, сбросила 45 килограмм. При этом основной упор был сделан на диету, которая обеспечила 90% эффективности. Причиной же для столь кардинального изменения жизни стало желание Адель проводить больше времени со своим 12-летним сыном Анджело, а также беспокойство о здоровье. По её словам, лишний вес заметно ограничивал её подвижность.

На фото певицу запечатлели в спортивном костюме, подчёркивающем её новую фигуру, и дутом жителе. Большинство поклонников похудение Адель приняли с восторгом, но нашлись и те, кому её новый облик не пришёлся по вкусу.

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