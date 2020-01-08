В Сети показали дизайн нового iPhone SE 2

На страницах информагентства iGeeksBlog появились первые рендерные изображения нового бюджетного смартфона Apple под названием iPhone SE 2.

Судя по опубликованным рендерам, вместо того чтобы воспользоваться новой дизайнерской концепцией, конструкторы вернулись к наработкам, полученным при создании iPhone 8. Впрочем, ее задняя панель, как и у 11-й линейки, обладает матовым стеклом. Новинка будет оснащена небольшим дисплеем с диагональю 4,7 дюйма, а ее толщина составит 7,8 миллиметра.

В издании добавляют, что гаджет поддерживает беспроводную зарядку и обладает модифицированной камерой. В нем также снова будет использоваться технология Touch ID. За производительность новинки отвечает чипсет A13 Bionic. Ее официальная премьера намечена на первую половину текущего года.