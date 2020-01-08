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В Сети показали дизайн нового iPhone SE 2

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На страницах информагентства iGeeksBlog появились первые рендерные изображения нового бюджетного смартфона Apple под названием iPhone SE 2. Судя по оп

На страницах информагентства iGeeksBlog появились первые рендерные изображения нового бюджетного смартфона Apple под названием iPhone SE 2.

Судя по опубликованным рендерам, вместо того чтобы воспользоваться новой дизайнерской концепцией, конструкторы вернулись к наработкам, полученным при создании iPhone 8. Впрочем, ее задняя панель, как и у 11-й линейки, обладает матовым стеклом. Новинка будет оснащена небольшим дисплеем с диагональю 4,7 дюйма, а ее толщина составит 7,8 миллиметра.

В издании добавляют, что гаджет поддерживает беспроводную зарядку и обладает модифицированной камерой. В нем также снова будет использоваться технология Touch ID. За производительность новинки отвечает чипсет A13 Bionic. Ее официальная премьера намечена на первую половину текущего года.

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