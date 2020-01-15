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В сериал «Папик» на СТС попала фотография Читы 90-х годов

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Недавно на канале СТС был показан первый эпизод нового телесериала «Папик», в котором пользователи обнаружили фотоснимок Читы, сделанный в 1990-х года

Недавно на канале СТС был показан первый эпизод нового телесериала «Папик», в котором пользователи обнаружили фотоснимок Читы, сделанный в 1990-х годах.

Немало россиян ждали выхода этого нового шоу, созданного авторами сериала «Сваты». В нем рассказывается история о пожилом актере, вышедшем на пенсию. По ошибке многие начинают принимать его за долларового миллионера. Основную роль в нем сыграл украинский актер Станислав Боклан.

Позднее пользователи соцсети ВКонтакте обнаружили в заставке телепроекта фотоснимок, на котором изображена Чита конца прошлого века. Его автором является Владимир Саяпин, специальный корреспондент ТАСС. Он сделал эту фотографию в 1991 году. Однако создатели «Папика» значительно изменили ее.

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