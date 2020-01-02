В Саратовской области рецидивист зарезал покупателя в магазине

В Саратовской области задержан 38-летний местный житель, смертельно ранивший ножом покупателя магазина.

Инцидент произошёл в ночь на 1 января в Аркадаке. Согласно информации следствия, 30-летний мужчина совершал покупку в одном из круглосуточных магазинов, и остановился для беседы с продавцом. В это время в магазин зашёл ещё один посетитель, который начал себя агрессивно вести. Он вытащил нож и ранил покупателя в бедро, после чего покинул место инцидента.

Продавец вызвал «скорую помощь», однако пострадавший из-за сильной кровопотери, возникшей из-за повреждения бедренной артерии, скончался по пути в больницу.

Подозреваемый был задержан. Отмечается, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и имеет непогашенную судимость. Ему грозит до 15 лет заключения.