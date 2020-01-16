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В Саратове насмерть сбили пожилого мужчину

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Сотрудники управления Госавтоинспеции по Саратовской области сообщили о том, что в региональной столице произошла смертельная дорожная авария. Инциден

Сотрудники управления Госавтоинспеции по Саратовской области сообщили о том, что в региональной столице произошла смертельная дорожная авария.

Инцидент случился в четверг, 16 января, примерно в полседьмого утра в Кировском районе. Согласно предварительным сведениям женщина, сидевшая за рулем отечественного авто Lada Kalina, сбила 62-летнего пешехода, когда тот переходил улицу Танкистов неподалеку от дома № 62.

Отмечается, что автоледи не успела среагировать на появление пожилого мужчины на нерегулируемом пешеходном переходе, наехав на него на огромной скорости. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался еще до приезда медиков. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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