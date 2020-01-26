В Ростове женщина на Bentley стоимостью в 15 миллионов рублей врезалась в ограждение

В Ростове-на-Дону женщина за рулём Bentley Bentayga не справилась с управлением автомобиля и врезалась в разделительное барьерное ограждение.

Как сообщается, перед тем, как остановиться, машина сбила несколько десятков столбиков. Инцидент произошёл 24 января примерно в 13:30 дня на седьмом километре автодороги «Западный подъезд». За рулём автомобиля находилась женщина 1961 года рождения.

Уточняется, что в инциденте обошлось без пострадавших. Автомобиль, стоимость которого составляет около 15 миллионов рублей, получил механические повреждения.

Фотографии пострадавшей машины были опубликованы в городских социальных сетях, и вызвали бурное обсуждение пользователей Сети. Некоторые из них предложили так и оставить автомобиль, которому «не хватило полосы для взлёта».