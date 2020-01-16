В России выпустили «неубиваемый» смартфон дороже iPhone 11

Представители Mobile Inform Group продемонстрировали премиальный гаджет MIG S6 с высокой степенью защиты, который стоит дороже нового iPhone.

Новинка обладает металлическим ударопрочным корпусом с вставками из резины и способна работать при температуре от -20 до +60 градусов Цельсия. Если активировать все каналы связи, то аккумуляторной батареи девайса, емкость которой составляет 5000 мА*ч, хватит на 20 часов работы. Диагональ его экрана составляет 6 дюймов, а разрешение – 1440 на 720 точек.

В качестве процессора используется Snapdragon 450, но можно взять улучшенный вариант модели, оснащенный чипсетом Snapdragon 632. Обычная версия имеет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, а продвинутая – 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Приобрести этот мобильный аппарат можно за 70 000 рублей, что на 5 000 дороже, чем стоимость 128-гигабайтного iPhone 11.