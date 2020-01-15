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В России начались продажи телефона с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

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Представители российского бренда BQ сообщили о старте продаж новой модели кнопочного телефона под названием 2819 Tank Quattro, обладающей рядом интере

Представители российского бренда BQ сообщили о старте продаж новой модели кнопочного телефона под названием 2819 Tank Quattro, обладающей рядом интересных особенностей.

Новинка может похвастаться брутальным внешним видом, наличием четырех слотов для SIM-карт и сразу двумя мощными фонариками. В ней также установлен очень громкий динамик. Диагональ ее экрана составляет 2,8 дюйма, а разрешение дисплея – 240 на 320 точек. На задней панели установлена простенькая 0,3-мегапиксельная камера.

Емкость аккумулятора мобильного аппарата равна 2500 мА*ч, поэтому он способен проработать без подзарядки очень длительный период времени. Объем его постоянной памяти можно расширить путем установки карты microSD. Стоимость данного телефона составляет всего 2 тысячи рублей.

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