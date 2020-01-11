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В России начали действовать изменения для автомобилистов

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На территории РФ начали действовать принятые ранее изменения для владельцев авто. Например, теперь они смогут получать новые регистрационные знаки пря

На территории РФ начали действовать принятые ранее изменения для владельцев авто. Например, теперь они смогут получать новые регистрационные знаки прямо в автосалонах.

Однако данное нововведение привело к тому, что сотрудники ДПС теперь смогут штрафовать водителей, передвигающихся на недавно купленных машинах без номеров. К еще одному важному новшеству относится возможность не держать возле себя распечатку страхового полиса – автомобилист теперь может просто показать его электронную версию на экране своего мобильного гаджета.

В силу также вступили новые поправки в правила дорожного движения, согласно которым водители грузовых машин и автобусов массой свыше трех с половиной тонн не должны управлять данными транспортными средствами свыше девяти часов в сутки. Им также необходимо делать 45-минутные перерывы каждые четыре с половиной часа.

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