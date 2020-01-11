В России начали действовать изменения для автомобилистов

На территории РФ начали действовать принятые ранее изменения для владельцев авто. Например, теперь они смогут получать новые регистрационные знаки прямо в автосалонах.

Однако данное нововведение привело к тому, что сотрудники ДПС теперь смогут штрафовать водителей, передвигающихся на недавно купленных машинах без номеров. К еще одному важному новшеству относится возможность не держать возле себя распечатку страхового полиса – автомобилист теперь может просто показать его электронную версию на экране своего мобильного гаджета.

В силу также вступили новые поправки в правила дорожного движения, согласно которым водители грузовых машин и автобусов массой свыше трех с половиной тонн не должны управлять данными транспортными средствами свыше девяти часов в сутки. Им также необходимо делать 45-минутные перерывы каждые четыре с половиной часа.