В Подольске разыскивают двух женщин, пропавших 31 декабря

В Подольске отряд «Лиза Алерт» ведёт поиск бесследно пропавших 31 декабря двух женщин.

Как сообщается, в этот день после 17 часов пропали 79-летняя Харида и 54-летняя Зимфира Фасхутдиновы. Последний раз они были замечены в микрорайоне Климовск. Отмечается, что Зимфире необходима помощь медиков, а у Хариды может быть потеря памяти.

Обе пропавшие имеют рост около 150 сантиметров, телосложение — худощавое, глаза серо-голубого цвета, седые волосы. У Хариды сделано каре, у Зимфиры причёска длиной до плеч.

Предполагается, что Харида в день исчезновения была в брюках тёмного серого цвета, чёрных сапогах, длинном пуховике и бежевой шапке. Одежда Зимфиры неизвестна.

Любую информацию о пропавших женщинах волонтёры просят сообщить по телефонам 112, 8(800)700-54-52.