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В Подольске два человека погибли в ДТП с участием грузовика

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Представители главка МВД по Московской области сообщили о том, что в Подольске произошла дорожная авария, унесшая жизни двух человек. Согласно словам

Представители главка МВД по Московской области сообщили о том, что в Подольске произошла дорожная авария, унесшая жизни двух человек.

Согласно словам сотрудников ведомства, на автодороге А-107, расположенной в Подольском городском округе, возле поворота, ведущего в садоводческое некоммерческое товарищество «Петрица», друг друга врезались легковая машина «Форд» и грузовой автомобиль Iveco.

Два человека, сидевшие в легковушке, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались еще до приезда скорой помощи. На месте инцидента сейчас работают правоохранители, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.

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