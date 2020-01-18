В Подольске два человека погибли в ДТП с участием грузовика

Представители главка МВД по Московской области сообщили о том, что в Подольске произошла дорожная авария, унесшая жизни двух человек.

Согласно словам сотрудников ведомства, на автодороге А-107, расположенной в Подольском городском округе, возле поворота, ведущего в садоводческое некоммерческое товарищество «Петрица», друг друга врезались легковая машина «Форд» и грузовой автомобиль Iveco.

Два человека, сидевшие в легковушке, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались еще до приезда скорой помощи. На месте инцидента сейчас работают правоохранители, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.