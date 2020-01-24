В подмосковном Хотьково ведётся поиск женщины, не забравшей ребёнка из детского сада

В Подмосковье ведётся поиск молодой матери, ушедшей в детский сад за ребёнком, но так там и не появившейся.

29-летняя Оксана Моргунова пропала в Хотьково 20 января 2020 года. О её пропаже стало известно после того, как воспитательница детского сада сообщила об оставленном ребёнке. Согласно информации от коллег пропавшей, у выхода с работы Оксану ждала знакомая, они вместе направились в сторону автобусной остановки.

О пропаже женщины в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщила её сестра. Как сообщается, рост Оксаны около 165 сантиметров, она имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы ниже плеч, серо-голубые глаза. В день пропажи был одета в сине-голубой зимний костюм, шапку серого цвета с ушками, белые унты. С собой имела чёрный рюкзак.

С любой информацией о местонахождении Оксаны просят обратиться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.