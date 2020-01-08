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В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

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Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании четырнадцатилетней девочки в Подмосковье. По словам представителей ГСУ СК по Московс

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании четырнадцатилетней девочки в Подмосковье.

По словам представителей ГСУ СК по Московской области, полицейские нашли и задержали 23-летнего жителя Серпухова, который обвиняется в сексуальных надругательствах над школьницей. Во время допроса он признался в содеянном преступлении. В скором времени следователи попросят суд арестовать мужчину.

Согласно версии следствия, девочка вместе с подругой шла домой с пикника. Вскоре школьница осталась одна – тогда к ней и подошел преступник, который пригласил ее на прогулку, но она резко отказала ему. Мужчина тут же схватил девочку и поволок ее в лес, где совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

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