В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании четырнадцатилетней девочки в Подмосковье.

По словам представителей ГСУ СК по Московской области, полицейские нашли и задержали 23-летнего жителя Серпухова, который обвиняется в сексуальных надругательствах над школьницей. Во время допроса он признался в содеянном преступлении. В скором времени следователи попросят суд арестовать мужчину.

Согласно версии следствия, девочка вместе с подругой шла домой с пикника. Вскоре школьница осталась одна – тогда к ней и подошел преступник, который пригласил ее на прогулку, но она резко отказала ему. Мужчина тут же схватил девочку и поволок ее в лес, где совершил над ней насильственные действия сексуального характера.