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В подъезде многоквартирного дома в Твери нашли тело убитой женщины

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В минувшую субботу, 11 января, в подъезде одного из тверских многоквартирных домов было найдено тело пенсионерки со следами насильственной смерти. По

В минувшую субботу, 11 января, в подъезде одного из тверских многоквартирных домов было найдено тело пенсионерки со следами насильственной смерти.

По словам сотрудников Управления СКР по Тверской области, в настоящее время специалисты проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств случившегося. Отмечается, что тело 57-летней женщины было обнаружено одной из жительниц дома примерно в 07:00 во время выгула собаки.

В СМИ выяснили, что погибшая одно время жила в первом подъезде дома на 1-м этаже вместе с двумя сыновьями. Однако между ними случился конфликт, из-за чего женщина решила съехать от них, лишь изредка навещая сыновей по выходным.

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