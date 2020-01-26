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В Петербурге мужчина с мечом пришел в бар и начал рубить мебель

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В Северной столице России в один из баров пришел мужчина с самурайским мечом и стал крушить им предметы мебели. Позднее хулигана задержали и доставили

В Северной столице России в один из баров пришел мужчина с самурайским мечом и стал крушить им предметы мебели. Позднее хулигана задержали и доставили в отдел полиции.

В управлении МВД по Петербургу сообщили о том, что это происшествие случилось вчера, 25 января, в вечерние часы в ночном заведении, расположенном на улице Гороховой. Обвиняемый повредил элементы интерьера и мебель бара. К счастью, никто их посетителей при этом не пострадал.

Позднее сотрудники правоохранительных органов смогли выяснить, что злоумышленник приходится сыном владелице заведения. Отмечается, что на момент буйства он находился в нетрезвом состоянии. Сейчас полицейские пытаются выяснить причины случившегося.

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