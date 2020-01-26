Здесь рождаются новости.

В Пермском крае в ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек

Дата:
На территории Пермского края произошла дорожная авария с участием автобуса, в результате которой 15 человек получили различные травмы. В СМИ отмечают,

На территории Пермского края произошла дорожная авария с участием автобуса, в результате которой 15 человек получили различные травмы.

В СМИ отмечают, что ДТП случилось сегодня, 26 января, примерно в девять часов утра по местному времени на трассе М7 «Волга», неподалеку от столицы региона. Согласно предварительным сведениям, рейсовый пассажирский транспорт, направлявшийся в Очер из Перми, врезался в две машины.

К счастью, погибших нет, однако среди потерпевших есть один ребенок. На месте инцидента сейчас работают одиннадцать машин скорой помощи. В полной готовности также находится вертолет санавиации.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Срочный выкуп автомобилей
  2. Опубликованы первые изображения нового недорогого кроссовера Renault
  3. В Сургуте во время преследования нарушителя столкнулись две машины ППС

Эти новости могут вас заинтересовать

Корпоративные продажи машин в России растут четвертый год подряд

Новый кроссовер Volkswagen Toureg оказался дороже Audi Q7

Появились первые снимки нового гоночного грузовика КамАЗ

Мировая премьера автомобилей «Кортеж» под брендом Aurus пройдет 29 августа

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках