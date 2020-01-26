В Пермском крае в ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек

На территории Пермского края произошла дорожная авария с участием автобуса, в результате которой 15 человек получили различные травмы.

В СМИ отмечают, что ДТП случилось сегодня, 26 января, примерно в девять часов утра по местному времени на трассе М7 «Волга», неподалеку от столицы региона. Согласно предварительным сведениям, рейсовый пассажирский транспорт, направлявшийся в Очер из Перми, врезался в две машины.

К счастью, погибших нет, однако среди потерпевших есть один ребенок. На месте инцидента сейчас работают одиннадцать машин скорой помощи. В полной готовности также находится вертолет санавиации.