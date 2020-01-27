Здесь рождаются новости.

В Омской области из-за отравления техническим спиртом скончались пять человек

Дата:
В Омской области из-за отравления спиртом скончались пять человек, ещё пятеро были госпитализированы с признаками острого отравления метанолом. Инциде

В Омской области из-за отравления спиртом скончались пять человек, ещё пятеро были госпитализированы с признаками острого отравления метанолом.

Инцидент произошёл в селе Покровка. По факту происшествия в отношении 37-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в том, что он под видом алкоголя продал технический спирт.

Согласно имеющейся информации, за пол-литра этого спирта мужчина просил 100 рублей. Правоохранительные органы провели арест обвиняемого. Кроме того, в его доме в ходе обыска были найдены ёмкости с остатками спиртосодержащей жидкости. В настоящее время проводится ряд экспертиз, а также допрос жителей села и поиск других фактов продажи запрещённого алкоголя в ходе подворно-поквартирных обходов.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии
  2. Появилось видео с парной работой танков Т-72 в Сирии
  3. Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эти новости могут вас заинтересовать

Рухнувший лифт с девятого этажа убил семью из 4 человек

Новостные ресурсы Израиля сообщили об ударе по российской авиабазе в Сирии

На незаконном шествии в Москве задержана гражданка США

На видео показали маневры четырех новейших Су-57

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках