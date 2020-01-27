В Омской области из-за отравления техническим спиртом скончались пять человек

В Омской области из-за отравления спиртом скончались пять человек, ещё пятеро были госпитализированы с признаками острого отравления метанолом.

Инцидент произошёл в селе Покровка. По факту происшествия в отношении 37-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в том, что он под видом алкоголя продал технический спирт.

Согласно имеющейся информации, за пол-литра этого спирта мужчина просил 100 рублей. Правоохранительные органы провели арест обвиняемого. Кроме того, в его доме в ходе обыска были найдены ёмкости с остатками спиртосодержащей жидкости. В настоящее время проводится ряд экспертиз, а также допрос жителей села и поиск других фактов продажи запрещённого алкоголя в ходе подворно-поквартирных обходов.