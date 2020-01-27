В Омске женщина отказалась лечить свою 14-летнюю дочь весом в 25 килограмм

В Омске 14-летнюю девочку с весом в 25 килограмм удалось госпитализировать только при помощи суда.

У девочки была диагностирована белково-энергетическая недостаточность. Как сообщается, врачи уже несколько раз предлагали матери девочки госпитализировать дочь, однако та всегда отказывалась по религиозным соображениям, и не пропускала в дом педиатра.

В декабре 2019 года при помощи полицейских врачам удалось осмотреть девочку и увезти её на скорой. Однако и здесь из-за недоверия к врачам женщина дала письменный отказ на обследование, лечение и госпитализацию своего ребёнка.

В итоге, прокуратура подала иск в суд, отмечая, что действия женщины угрожают жизни её дочери. Суд разрешил вмешательство, после чего девочка тут же была госпитализирована в медицинское учреждение.