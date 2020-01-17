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В Одинцово пьяный мужчина зарезал свою пожилую мать

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В подмосковном Одинцово был задержан мужчина, обвиняемый в убийстве собственной матери. Инцидент произошёл на улице Маршала Жукова в ночь на 15 января

В подмосковном Одинцово был задержан мужчина, обвиняемый в убийстве собственной матери.

Инцидент произошёл на улице Маршала Жукова в ночь на 15 января. Возле одной из квартир сотрудники правоохранительных органов на лестничной площадке обнаружили исполосованное тело 78-летней женщины. В преступлении тут же был заподозрен 49-летний сын женщины, который был вскоре задержан.

Как выяснило следствие, убийство произошло во время конфликта. Мужчина вместе со своей матерью употребляли алкогольные напитки, и в какой-то момент между ними началась ссора.

В настоящее время обвиняемый заключён под стражу, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», за которое ему грозит до 15 лет заключения.

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