В Новокузнецке найден пропавший в Прокопьевском районе 14-летний подросток

В Новокузнецке был найден 14-летний подросток, пропавший два дня назад.

Как сообщается, 16 января юноша покинул свой дом в посёлке Калачево Прокопьевского района и так и не вернулся. Отмечалось, что он имеет заболевание и мог нуждаться в медицинской помощи. Его поисками занялись правоохранительные органы.

18 января подросток был найден в Новокузнецке. Уточняется, что противоправных действий к нему применено не было. Сейчас мальчик находится в социальном учреждении, родителям пока что не возвращён. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также в отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.