Здесь рождаются новости.

В Новокузнецке найден пропавший в Прокопьевском районе 14-летний подросток

Дата:
В Новокузнецке был найден 14-летний подросток, пропавший два дня назад. Как сообщается, 16 января юноша покинул свой дом в посёлке Калачево Прокопьевс

В Новокузнецке был найден 14-летний подросток, пропавший два дня назад.

Как сообщается, 16 января юноша покинул свой дом в посёлке Калачево Прокопьевского района и так и не вернулся. Отмечалось, что он имеет заболевание и мог нуждаться в медицинской помощи. Его поисками занялись правоохранительные органы.

18 января подросток был найден в Новокузнецке. Уточняется, что противоправных действий к нему применено не было. Сейчас мальчик находится в социальном учреждении, родителям пока что не возвращён. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также в отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Сосновом Бору 18-летние рецидивисты украли ящик для пожертвований
  2. Макгрегор пожал Серроне руку, а затем поднёс кулак к его лицу
  3. В воронежском СИЗО задушившая младенца женщина покончила с собой

Эти новости могут вас заинтересовать

Пакистан и Индия снова обменялись ударами в Кашмире

В Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух россиян в Сирии

Marvel представила первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Блогерша из Кемерово опубликовала откровенный снимок на фоне Президентского кадетского училища

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках