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В Минске вандалы облили краской памятник Пушкину

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На страницах информагентства «Минск-Новости» появились сведения о том, что в центральном районе столицы Белоруссии неизвестные раскрасили памятник Але

На страницах информагентства «Минск-Новости» появились сведения о том, что в центральном районе столицы Белоруссии неизвестные раскрасили памятник Александру Пушкину, русскому поэту.

Вандалы покрасили руки статуи в красный цвет. В настоящий момент времени работники правоохранительных органов занимаются поисками хулиганов. Отмечается, что монумент уже не в первый раз становится жертвой вандалов – в прошлом году у него закрасили голову. В тот момент проблему удалось устранить за несколько суток.

В свою очередь Александр Маскалев, представитель российской дипломатической миссии сообщил, что посольство России следит за ситуацией и благодарит белорусских правоохранителей за оперативную реакцию на произошедший акт вандализма. Отмечается, что бронзовый памятник разместили на побережье Свислочи около 21 года назад в качестве подарка от России в честь двухсотлетнего юбилея со дня рождения Пушкина.

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