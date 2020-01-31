В Магаданской области утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, убившего свидетельницу его преступления.

Инцидент произошёл ещё в апреле 2014 года. Двое мужчин расправились с девушкой, которая дала показания против одного из них. Мужчина в 2013 году совершил кражу в городе Билибино, и девушка это заметила. После убийства тело было вывезено за пределы Магадана в лес в 150 километрах от города. Имущество убитой на сумму более 51 тысячи рублей было уничтожено, а также украдено на сумму более 59 тысяч рублей.

В 2015 году один из преступников был осуждён на 19 лет. Второго удалось разыскать и арестовать только в 2019 году. В настоящее время свою вину он признал частично. Сейчас ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.