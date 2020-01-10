В Магадане пенсионер осуждён за убийство и изнасилование 4-летней девочки

В Магадане вынесен приговор 65-летнему Александру Скамрову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве четырёхлетней девочки.

Инцидент произошёл в мае 2019 года в посёлке Снежный под Магаданом. Пропавшую девочку долгое время искали несколько сотен человек — спасатели, полицейские, а также волонтёры. Были проверены сам посёлок, лес и дно реки, также был задействован вертолёт.

В итоге правоохранительные органы задержали Скамрова, который снимал квартиру в том же доме, где жила девочка. Как он рассказал, он избавился от тела, выбросив его в мусорный контейнер. Тело девочки было обнаружено на свалке. Также выяснилось, что перед убийством мужчина изнасиловал девочку, а после — надругался над её телом.

Решением суда обвиняемый приговорён к 24 годам лишения свободы. Семь лет из этого составляет тюремное заключение, остальное — нахождение в колонии строгого режима.