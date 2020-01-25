В Ленобласти продолжают раздавать гектары фермерам

В Ленобласти все еще проходит раздача «ленинградских гектаров» фермерам. В бюджете региона на гранты заложено 60 000 000 рублей.

Представители регионального правительства отмечают, что к распределению были подготовлены 99 земельных участков. На конкурс при этом все еще поступают заявки от заинтересованных лиц. Победителям планируется передать в аренду до десяти гектар земли и 3 000 000 рублей, чтобы они смогли организовать фермерское хозяйство.

В данной программе принять участие могут жители любых российских регионов. Отмечается, что земля уже была вручена жителям Татарстана, Тывы, Вологодской области и Башкортостана. Этот проект начал работу в 2019 году. На данный момент участки получили 15 человек.