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В Лаосе обнаружен кратер самого крупного за миллион лет метеорита

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Исследователи нашли в Лаосе кратер диаметром 20 километров, оставленный метеоритом, который упал на Землю около 780 000 лет назад. Согласно словам гео

Исследователи нашли в Лаосе кратер диаметром 20 километров, оставленный метеоритом, который упал на Землю около 780 000 лет назад.

Согласно словам геологов, этот метеорит находится в южной части Лаоса, в районе плато Болавен. Удар был настолько сильным, что геологические следы покрыли 1/10 всей площади планеты. Речь идет о тектитах – каплеобразных минеральных формированиях, которые были обнаружены в 1930-х годах в различных областях Евразии.

Долгое время ученые не могли найти место, куда рухнул метеорит. Однако проведя тщательный анализ, они нашли несколько доказательств, показывающих, что космический объект упал именно в Лаосе. Обнаруженная в стране гравитационная аномалия дала возможность экспертам определить примерное местоположение кратера.

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