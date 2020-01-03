В Лаосе обнаружен кратер самого крупного за миллион лет метеорита

Исследователи нашли в Лаосе кратер диаметром 20 километров, оставленный метеоритом, который упал на Землю около 780 000 лет назад.

Согласно словам геологов, этот метеорит находится в южной части Лаоса, в районе плато Болавен. Удар был настолько сильным, что геологические следы покрыли 1/10 всей площади планеты. Речь идет о тектитах – каплеобразных минеральных формированиях, которые были обнаружены в 1930-х годах в различных областях Евразии.

Долгое время ученые не могли найти место, куда рухнул метеорит. Однако проведя тщательный анализ, они нашли несколько доказательств, показывающих, что космический объект упал именно в Лаосе. Обнаруженная в стране гравитационная аномалия дала возможность экспертам определить примерное местоположение кратера.