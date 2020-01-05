В КВН пошутили над решением Загитовой приостановить карьеру

В рамках недавней передачи КВН члены команды «Так-то» решили пошутить над заявлением российской фигуристки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает свою карьеру.

На одном из этапов шоу на сцене появилась собака с множеством наград на груди. У ее хозяина поинтересовались возрастом питомца. Он отметил, что псу исполнилось 17 лет, а значит, ему пора уже на пенсию. Однако другой член команды возразил, заявив, что животное не Загитова, чтобы в 17 лет выходить на пенсию.

Зрители вяло отреагировали на данную шутку, однако в итоге коллектив «Так-то» все равно смог победить в данной игре. Напоминаем, что в прошлом месяце фигуристка сообщила, что не планирует становиться частью российской сборной для участия в европейских и мировых турнирах, но при этом продолжит посещать тренировки и выступать на ледовых шоу.