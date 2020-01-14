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В Кургане состоится суд над водителем, разбившим битой стекло в автобусе

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Над жителем Кургана, разбившим битой лобовое стекло общественного транспорта, в ближайшем будущем состоится суд. В прокуратуре отмечают, что данный ин

Над жителем Кургана, разбившим битой лобовое стекло общественного транспорта, в ближайшем будущем состоится суд.

В прокуратуре отмечают, что данный инцидент произошел в июне прошлого года. Водителю легковушки не понравилось то, как двигался автобус, поэтому он встал возле одной из остановок и начал спорить с мужчиной, который находился за рулем общественного транспортного средства. Затем обвиняемый взял биту и ударил несколько раз по стеклу автобуса.

Представители ведомства сообщили, что собрали достаточную доказательную базу, поэтому отправили дело в суд. Если водителя признают виновным, то его могут арестовать на три месяца и заставить оплатить ремонт транспорта.

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