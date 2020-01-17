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В Краснодарском крае юрист вывезла клиентку в лес и убила

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Женщина-юрист убила одну из своих клиенток, которая собиралась подать на нее заявление в полицию, обвинив в мошенничестве. Преступление было совершено

Женщина-юрист убила одну из своих клиенток, которая собиралась подать на нее заявление в полицию, обвинив в мошенничестве. Преступление было совершено в краснодарском лесу.

В управлении СК РФ по региону сообщили, что подозреваемая получила свыше 5 000 000 рублей от нескольких семей за представление их интересов во время судебных заседаний. Однако она не планировала исполнять свои обязательства перед ними. Одна из клиенток выяснила, что обратилась за помощью к мошеннице, поэтому решила пойти к правоохранителям.

Узнав о решении женщины, юрист предложила ей проконсультироваться с краевыми судьями. Клиентка согласилась, однако вместо того, чтобы отвезти ее на запланированную встречу, обвиняемая вывезла жертву в лес и нанесла ей несколько смертельных ударов молотком. Вскоре юриста задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.

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