В Италии белорус до полусмерти избил украинца из-за Сталина

В Италии между двумя дальнобойщиками, родом из Украины и Белоруссии, произошла драка из-за Иосифа Сталина.

Инцидент произошёл во время стоянки в зоне техобслуживания в коммуне Сордьо 5 января. Дальнобойщики решили вместе пообедать, а также употребить алкогольные напитки. Одной из тем беседы стала политика своих стран, а также Сталин.

В ходе разговора между мужчинами разгорелся конфликт, затем, в какой-то момент, 59-летний белорус накинулся на 47-летнего украинца, и нанёс ему удар на голове железным прутом. В результате украинец получил тяжёлые травмы головы и был доставлен в местную больницу.

Белорус был задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов провели с ним допрос, однако отвечать на вопросы мужчина не стал. Ведётся установление всех обстоятельств инцидента.