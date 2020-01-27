В Иране были взорваны четыре корабля

В порту города Яск в Ормузском заливе Ирана были атакованы четыре иранских корабля. При этом кто именно совершил атаку, в настоящее время неизвестно.

Согласно имеющейся информации, четыре пострадавших корабля, а также рыбацкие лодки, полностью охвачены пламенем, которое перебрасывается на соседние корабли. В связи с этим существует опасность возгорания ещё больше количества кораблей.

Как утверждается, четыре атакованных корабля вспыхнули одновременно, а также имеются сообщения о взрывах. Однако являлись ли взрывы причиной воспламенения, или они произошли после пожара, неизвестно. Не исключается, что инцидент является диверсионной операцией против Ирана.

В настоящее время Тегеран не дал официального комментария произошедшему.