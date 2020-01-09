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В Екатеринбурге нетрезвый водитель устроил массовую дорожную аварию

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Вчера, 8 января, в вечерние часы в Екатеринбурге случилась массовая дорожная авария с участием сразу четырех транспортных средств. Виновник ДТП был пь

Вчера, 8 января, в вечерние часы в Екатеринбурге случилась массовая дорожная авария с участием сразу четырех транспортных средств. Виновник ДТП был пьян.

Данный инцидент произошел на улице Блюхера. Согласно словам очевидцев произошедшего, аварию устроил водитель легковой машины «Форд». Они отмечают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее представители городского управления ГИБДД подтвердили данную информацию, добавив, что никто в результате ДТП не пострадал. На виновника аварии составили административный протокол.

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