В Череповце по площади Химиков бешено носилась испуганная лошадь

На площади Химиков города Череповец в минувшее воскресенье, 5 января, бешено носилась испуганная кобыла, едва не задев горожан.

Свидетели произошедшего отмечают, что женщина предлагала прохожим покататься на санях, привязанных к ее лошади. Однако когда с площади взлетела стайка птиц, кобылка испугалась и стала неуправляемой. Она начала бегать по кругу на огромной скорости без остановки. В этот момент в санях находилась только владелица животного.

Местные жители моментально разбежались в сторону, поэтому среди них, к счастью, никто не пострадал. Вскоре хозяйка смогла остановить сани и успокоить лошадь. В настоящее время на Вологодчине подумывают запретить катание на лошадях в пределах города, так как это может привезти к неприятным последствиям.