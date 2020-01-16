В Челябинске автомобиль со школьницами упал в реку

В городе Челябинск в ночь на четверг, 16 января, с моста в реку упал автомобиль Daewoo Nexia, в котором находились две школьницы.

Представители регионального ГИБДД сообщили, что данный инцидент случился примерно в 3 часа ночи на улице Северный Луч. Согласно предварительным сведениям, водителю транспортного средства не удалось справиться с управлением, в результате чего он сначала врезался в ограду из бетона, а потом упал в речку Миасс.

В мэрии отмечают, что все участники ДТП остались живы, однако были доставлены в больницу с различными травмами. На больничной койке оказались две девушки в возрасте 15 и 16 лет, а также два парня, возраст которых составляет 21 и 22 года.