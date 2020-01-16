Здесь рождаются новости.

В Челябинске автомобиль со школьницами упал в реку

Дата:
В городе Челябинск в ночь на четверг, 16 января, с моста в реку упал автомобиль Daewoo Nexia, в котором находились две школьницы. Представители регион

В городе Челябинск в ночь на четверг, 16 января, с моста в реку упал автомобиль Daewoo Nexia, в котором находились две школьницы.

Представители регионального ГИБДД сообщили, что данный инцидент случился примерно в 3 часа ночи на улице Северный Луч. Согласно предварительным сведениям, водителю транспортного средства не удалось справиться с управлением, в результате чего он сначала врезался в ограду из бетона, а потом упал в речку Миасс.

В мэрии отмечают, что все участники ДТП остались живы, однако были доставлены в больницу с различными травмами. На больничной койке оказались две девушки в возрасте 15 и 16 лет, а также два парня, возраст которых составляет 21 и 22 года.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Четыре человека погибли в дорожной аварии под Саратовом
  2. В Саратове насмерть сбили пожилого мужчину
  3. АвтоВАЗ объявил старт продаж обновленной Lada 4х4

Эти новости могут вас заинтересовать

Появились первые снимки новой Porsche Panamera

BMW проводит финальные тесты внедорожника в горах Румынии

Седан Fiat Tipo заметили во время тестов на дорогах Москвы

Российские дилеры ожидают флагмана Lifan

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках