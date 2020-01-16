В Брянске пообещали уволить учительницу-лесбиянку

В Брянске директор одного из местных образовательных учреждений пообещал уволить учительницу, которую обвинили в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Скандал разгорелся после того, как молодая мать рассказала в соцсетях о том, что в школе, расположенной в Бежицком районе, трудится учительница-лесбиянка. Она преподает школьникам русский язык и литературу. На ее ориентацию якобы намекают недвусмысленные видео и фото, размещенные на страничке в Instagram.

Молодая мама уверена, что у таких людей не должно быть права преподавать детям. Учительница не стала терпеть обвинения в свой адрес и подала заявление на женщину. Она уверена, что автор поста без разрешения вторглась в ее частную жизнь.