В Белгороде на городской площади был задержан пьяный Дед Мороз

В Белгороде на главной городской площади был задержан пьяный мужчина, облачённый в костюм Деда Мороза.

Как сообщается, на нетрезвого мужчину в правоохранительные органы пожаловались горожане. По их словам, «Дед Мороз» в потрёпанной одежде приставал к ним на улице и просил сделать с ним фотографию за деньги. Также в социальных сетях было отмечено, что этого мужчину во время новогодних праздников неоднократно видели на городской площади в нетрезвом состоянии.

6 января, после жалоб горожан, мужчину, отдыхающего на лавке на Соборной площади, забрала оперативная группа. В ходе служебной проверки устанавливаются обстоятельства происшедшего, после чего будет принято решение о дальнейших действиях в отношении мужчины.