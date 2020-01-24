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В Башкирии школьница напала с ножом на свою сестру

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В Башкирии прокуратура заинтересовалась инцидентом, который произошёл в уфимской школе №24. Согласно предварительной информации, 23 января ученица шес

В Башкирии прокуратура заинтересовалась инцидентом, который произошёл в уфимской школе №24.

Согласно предварительной информации, 23 января ученица шестого класса нанесла удар ножом своей 12-летней двоюродной сестре. Инцидент произошёл во время перемены после четвёртого урока. Девочка подошла к своей сестре и сказала ей закрыть глаза, после чего дважды ударила её ножом. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, в настоящее время, как сообщается, её жизни ничего не угрожает.

По некоторым сведениям, инциденту предшествовал семейный конфликт. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям должностных лиц, призванным выявлять детей в опасном положении, их родителям, и сотрудникам школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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