Здесь рождаются новости.

В Астрахани мужчина зарезал жену в присутствии дочери

Дата:
В Астрахани 49-летний мужчина жестоко расправился с собственной женой в присутствии несовершеннолетней дочери. Инцидент произошёл в Ленинском районе г

В Астрахани 49-летний мужчина жестоко расправился с собственной женой в присутствии несовершеннолетней дочери.

Инцидент произошёл в Ленинском районе города на улице Трудфронта вечером 26 января. Согласно имеющейся информации, между супругами начался конфликт. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанёс как минимум два удара в область шеи своей 45-летней жены. Убийство произошло на глазах у дочери.

После этого мужчина позвонил своему сыну и рассказал о случившемся. Пострадавшая женщина от полученных тяжёлых травм скончалась на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемый задержан, расследование уголовного дела и установление обстоятельств случившегося продолжается.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Омске женщина отказалась лечить свою 14-летнюю дочь весом в 25 килограмм
  2. В Иране были взорваны четыре корабля
  3. В Омской области из-за отравления техническим спиртом скончались пять человек

Эти новости могут вас заинтересовать

Кадыров пригрозил арестовать Трампа и Меркель

Дарья Клюкина продемонстрировала, как выглядит «без косметики»

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Пашинян потребует от Лукашенко и Назарбаева объяснений из-за слов об ОДКБ

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках