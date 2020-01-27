В Астрахани мужчина зарезал жену в присутствии дочери

В Астрахани 49-летний мужчина жестоко расправился с собственной женой в присутствии несовершеннолетней дочери.

Инцидент произошёл в Ленинском районе города на улице Трудфронта вечером 26 января. Согласно имеющейся информации, между супругами начался конфликт. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанёс как минимум два удара в область шеи своей 45-летней жены. Убийство произошло на глазах у дочери.

После этого мужчина позвонил своему сыну и рассказал о случившемся. Пострадавшая женщина от полученных тяжёлых травм скончалась на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемый задержан, расследование уголовного дела и установление обстоятельств случившегося продолжается.