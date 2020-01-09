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В 2022 году еду начнут изготавливать «из воздуха»

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Специалисты из финской компании Solar Food заявили о начале производства в 2022 году протеиновой еды, которая будет изготавливаться из воздуха, воды и

Специалисты из финской компании Solar Food заявили о начале производства в 2022 году протеиновой еды, которая будет изготавливаться из воздуха, воды и электричества.

Как сообщается, в 2022 году в Финляндии будет возможным начать изготавливать искусственный протеин, один килограмм которого сможет обеспечить суточную норму питательных веществ примерно 10 людям. В составе полученного протеина будет большая часть белка — около 50-60%, а также 5-10% жиров и 20-25% углеводов.

Кроме того, этот протеин будет отличаться невысокой стоимостью и через несколько лет сможет стоить наравне с соей и быть раз в десять дешевле белков животного происхождения.

Искусственный протеин будет производиться благодаря бактериям, питающихся водородом, получаемым из воды электричеством. А электричество, вырабатываемое солнечными и ветровыми установками, позволит выращивать пищу почти с полным отсутствием парниковых газов.

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