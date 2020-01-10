Украинского боксера Ломаченко раскритиковали за видео с российским спецназом

Василий Ломаченко, боксер из Украины, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» ролик с российским спецназом, из-за чего был жестко раскритикован соотечественниками.

На опубликованных кадрах можно увидеть бойцов спецназа РФ, а за кадром при этом неизвестный голос громко читает стихотворение о православии. В конце записи появляются слова благодарности «вежливым людям». Многие пользователи тут же начали оставлять гневные комментарии к посту на украинском языке.

Некоторые комментаторы порекомендовали спортсмену перебраться в Россию, а другие заявили, что он опубликовал черно-белое видео, чтобы на нем нельзя было увидеть российский триколор. Ранее Ломаченко отметил, что многие его друзья живут в России, и он не собирается портить с ними отношения из-за сложной политической обстановки.