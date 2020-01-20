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Украинский Су-27 повторил трюк российского Су-30СМ

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Летчик Су-27 из Украины смог повторить маневр пилота Су-30СМ из РФ, «заглянув» внутрь транспортного самолета. Видео с трюком появилось на Telegram-кан

Летчик Су-27 из Украины смог повторить маневр пилота Су-30СМ из РФ, «заглянув» внутрь транспортного самолета. Видео с трюком появилось на Telegram-канале «Военного обозревателя».

На опубликованных кадрах можно увидеть, что съемка велась с турбовинтового воздушного судна, вероятно, Ан-12. На истребителе при этом отсутствовало вооружение. Летчик несколько секунд летел прямо позади транспортника, а затем повернул в сторону и отправился на выполнение другой задачи.

Напоминаем, что около трех лет назад в Сети появился ролик, на котором демонстрировалось, как российский истребитель заглядывает внутрь Ил-76. Данный маневр был осуществлен над территорией Сирии. Су-30СМ тогда был полностью вооружен.

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