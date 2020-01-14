Украинец и грузин спровоцировали массовую драку на турнире по борьбе в Турции

В ходе очередного чемпионата по борьбе, проходившего на территории Турции, случилась массовая потасовка, спровоцированная борцами из Украины и Грузии.

В СМИ отмечают, что в рамках полуфинала соревнования на площадку для боя вышли грузин Зураб Эрбоцанашвили и уроженец Украины Хасан Закариев. Затем между ними начался поединок, который вскоре перерос в обычную драку. Через пару минут к ним присоединились тренеры и другие спортсмены.

Организаторы решили не давать провинившимся борцам шанса на завершение боя, дисквалифицировав их обоих. В результате полуфинальный поединок состоялся между другими бойцами.