Здесь рождаются новости.

Украинец и грузин спровоцировали массовую драку на турнире по борьбе в Турции

Дата:
В ходе очередного чемпионата по борьбе, проходившего на территории Турции, случилась массовая потасовка, спровоцированная борцами из Украины и Грузии.

В ходе очередного чемпионата по борьбе, проходившего на территории Турции, случилась массовая потасовка, спровоцированная борцами из Украины и Грузии.

В СМИ отмечают, что в рамках полуфинала соревнования на площадку для боя вышли грузин Зураб Эрбоцанашвили и уроженец Украины Хасан Закариев. Затем между ними начался поединок, который вскоре перерос в обычную драку. Через пару минут к ним присоединились тренеры и другие спортсмены.

Организаторы решили не давать провинившимся борцам шанса на завершение боя, дисквалифицировав их обоих. В результате полуфинальный поединок состоялся между другими бойцами.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Овечкин добрался до шестого места по победным голам за всю историю НХЛ
  2. Канада упрекнула США за устранение Сулеймани без предупреждения союзников
  3. Кремль опубликовал архивное видео танцующих Путина и Буша-младшего

Эти новости могут вас заинтересовать

Ирак закрыл воздушное пространство для самолета ВКС России

В Санкт-Петербурге из подвала дома достали труп, пролежавший там месяц

В Сосновом бору столкнулись автобус и пять автомобилей

Задержанный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный написал письмо из СИЗО

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках