Учёные выяснили, что старение кровеносных сосудов у женщин быстрее, чем у мужчин

Специалисты американского медицинского центра Седарс-Синай выяснили причину, из-за которой у мужчин и женщин сердечно-сосудистые заболевания протекают различно.

В исследовании были изучены данные более 32 тысяч человек возрастом от 5 до 98 лет. Информация собиралась на протяжении 43 лет. Наибольшее внимание было обращено на давление.

Как оказалось, первые симптомы гипертонии у женщин проявляются намного раньше, чем у мужчин, и развиваются они с большей скоростью. Виновны в этом кровеносные сосуды — у женщин они, от крупных артерий до самых мелких капилляров, стареют и теряют свою эффективность намного быстрее, чем у мужчин.

Таким образом, при равных условиях в виде возраста и давления, у женщины риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем у мужчин.