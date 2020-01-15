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Учёные создали медустановку, способную сохранять донорские органы в течение недели

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Швейцарские учёные разработали установку, способную поддерживать жизнедеятельность крупных органов, таких как печень, в течение недели. Как сообщается

Швейцарские учёные разработали установку, способную поддерживать жизнедеятельность крупных органов, таких как печень, в течение недели.

Как сообщается, подобная система открывает множество новых векторов развития в вопросе трансплантации органов. Теперь появится возможность восстанавливать повреждённую печень, очищать ей от жира и выращивать новые органы из фрагментов.

Основная проблема современной трансплантологии в невозможности хранить органы длительное время — основное время хранения составляет 12-18 часов в околонулевой температуре. После этого времени пересадка такого органа может стать опасной и даже смертельной для пациента. Отмечается, что более половины органов, изначально пригодных для пересадки, не успевают применить в нужный срок, и потому они идут на выброс.

Проблема пытается решиться несколькими путям, в том числе разработкой новых технологий заморозки, а также выращивания человеческих органов внутри тел свиней.

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